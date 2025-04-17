Трамп еще на год закрыл доступ российским судам в порты США

Президент США Дональд Трамп продлил на один год действие чрезвычайной ситуации, в рамках которого действует ограничение на заход российских судов в американские порты. Об этом свидетельствует документ, размещенный в Федеральном реестре США 16 апреля.

В сообщении отмечается, что "политика и действия правительства Российской Федерации продолжают представлять чрезвычайную ситуацию в связи с нарушением или угрозой нарушения международных отношений Соединенных Штатов.

"Поэтому, в соответствии с разделом 202(d) Закона о чрезвычайных ситуациях (50 U.S.C. 1622(d)), я продолжаю на 1 год чрезвычайную ситуацию в отношении Российской Федерации и чрезвычайные полномочия по регулированию якорной стоянки и движения судов, аффилированных с Россией, в порты Соединенных Штатов, изложенные в Прокламации 10371", – говорится в документе.

Речь идет о Прокламации от 21 апреля 2022 года, которой тогдашний президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты запретят связанным с Россией судам заходить в американские порты.

Такими образом США присоединились к Канаде и европейским странам с целью давления на Россию из-за развязанной в Украине войны.

На прошлой неделе Дональд Трамп подписал исполнительный указ о продлении режима чрезвычайной ситуации, введенной в апреле 2021 года его предшественником Джо Байденом из-за "вредной деятельности России, и связанные с ним санкции".