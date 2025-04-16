Иран нарисовал "красную линию" в переговорах о ядерной сделке с США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отверг обсуждение права Тегерана на обогащение урана в рамках переговоров с Соединенными Штатами. Об этом сообщает агентство Reuters.

В среду Аракчи прокомментировал заявление посланника президента США Стива Уиткоффа о том, что Иран должен "остановить и ликвидировать свои средства ядерного обогащения", чтобы достичь соглашения с Вашингтоном.

"Мы слышали противоречивые заявления от Уиткоффа, но реальные позиции станут понятными за столом переговоров", – сказал глава иранского МИД.

Он добавил, что Тегеран готов обсуждать беспокойство по обогащению урана, "но принцип обогащения не подлежит обсуждению".

Первую встречу по иранской ядерной программе 12 апреля в Омане возглавляли посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Обе стороны – и Иран, и США – охарактеризовали первую встречу в оманской столице как конструктивную.

Косвенные переговоры запланировано продолжить на этих выходных в Италии.

Недавно Трамп заявил, что Иран "водит нас за нос" в переговорах по ядерному оружию, и не исключил возможных военных ударов по нему.