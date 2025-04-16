Hermes стал самым дорогим в мире производителем люксовых товаров

Французская Hermes International S.C.A. обогнала по капитализации конкурирующую LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA и стала самым дорогим в мире производителем товаров класса "люкс".

Акции LVMH во вторник упали на 7,8% из-за слабой квартальной отчетности, в результате чего рыночная стоимость компании составила около 245,4 млрд евро, пишет Financial Times.

Тем временем цена бумаг Hermes повысилась на 0,2%, капитализация составила порядка €247 млрд.

Накануне LVMH отчиталась о снижении выручки в первом квартале на 2%, до €20,31 млрд. В том числе продажи в ключевом для компании подразделении одежды и изделий из кожи в январе-марте сократились на 5%.

По "люксовому" сегменту в целом ударили объявленные США пошлины на импорт товаров из Европы в размере 20%. Затем эта пошлина была снижена до 10% на период в 90 дней.

"Hermes, пожалуй, обладает наибольшей ценовой гибкостью благодаря уникальной привлекательности своего бренда", - отметила аналитик Barclays Кэрол Маджо.

По ее словам, Hermes не придется повышать цены так сильно, как конкурентам, чтобы компенсировать негативное влияние пошлин на рентабельность.