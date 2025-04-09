На границе Беларуси с Польшей скопилось 560 легковушек

На границе Беларуси с Евросоюзом ситуация с очередями транспорта в лучшую сторону не меняется.

Как сообщает Госпогранкомитет, по состоянию на 10:00 въезда в польский пункт пропуска Тересполь (Брест) ожидают 560 легковых автомобилей и 9 автобусов. За прошедшие сутки сопредельная сторона выполнила норму по пропуску авто из Беларуси на 33%.

Кроме того, вторые сутки подряд очередь грузового транспорта в страны ЕС существенно увеличивается. Ко вторнику количество фур выросло на 230 единиц, сегодня – на 300. Всего на границе Беларуси въезда в Литву, Латвию и Польшу ожидают около 2500 большегрузов. При этом сопредельные контрольные службы продолжают искусственно замедлять оформление.

Самый загруженный маршрут на въезд Евросоюз проходит через польский пункт пропуска Кукурыки (Козловичи) — 1160 фур. За сутки сопредельная сторона пропустила всего 45% грузовых автомобилей от нормы.

Меньше всего фур за 24 часа приняли в литовском погранпереходе Мядининкай (Каменный Лог) — пропущено лишь 12% транспорта. В Шальчининкае (Бенякони) оформили 41% грузовиков.

На латвийском направлении перед Патерниеками (Григоровщина) скопилось 390 грузовых автомобилей. В Латвию проследовало всего 29% транспорта от нормы.