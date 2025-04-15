Ереван готов подписать мирное соглашение с Баку и распустить Минскую группу ОБСЕ одновременно

Армения готова подписать соглашение о мире с Азербайджаном и распустить Минскую группу ОБСЕ одновременно. Об этом в парламенте заявил премьер-министр Никол Пашинян.

"Мы понимаем выдвинутую Азербайджаном повестку по роспуску Минской группы ОБСЕ. Действительно, если мы закрываем страницу нагорнокарабахского конфликта, а мы ее закрываем, то зачем нужен формат, который занимается его урегулированием? Но Минская группа ОБСЕ де-факто имеет более широкий контекст, и мы хотим убедиться, что Азербайджан не расценивает этот шаг как шаг к закрытию конфликта на своей территории и переносу его на Армению. Мы предлагаем заключить мирное соглашение и одновременно распустить Минскую группу ОБСЕ. То есть подписание обоих документов в один и тот же день", - отметил он.