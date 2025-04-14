Цена золота взлетела до нового исторического максимума свыше $3245 за унцию. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно информации, рынки отреагировали на нестабильность в торговой политике США, вызванную новыми заявлениями Дональда Трампа относительно пошлин. Ослабление доллара сделало золото более выгодным для иностранцев, поскольку цена на него устанавливается в валюте.

Инвесторы массово скупают золото, ища защиту от рисков. На прошлой неделе драгметалл подорожал более чем на 6%, и в целом с начала года - более чем на 20%. Причины роста - ослабление доллара и опасения глобальной рецессии.

Несмотря на объявленную паузу в тарифах на популярную электронику, Трамп заявил о планах ввести отдельные пошлины. Это усилило неопределенность и бегство инвесторов в "тихие гавани".

"Золото, похоже, является явным бенефициаром дебатов, идущих вокруг доллара США, и мы стали свидетелями того, что цена на золото в режиме абсолютного зверя", - отметил аналитик Pepperstone Group Крис Уэстон.

Серебро потеряло в цене, зато платина и палладий показали положительную динамику. Индекс доллара Bloomberg опустился до самого низкого уровня с октября.