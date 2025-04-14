На встрече в Турции по перемирию в Черном море не будет представителей РФ

В Турции пройдет встреча по безопасности по Черному морю, но на ней не будут присутствовать представители России, как ранее сообщал ряд СМИ. Об этом пишет Anadolu.

В Министерстве обороны Турции сообщили, что во вторник и среду, 15-16 апреля, в Турции состоится встреча, на которой будет обсуждаться вопрос безопасности Черного моря после потенциального прекращения огня между Украиной и Россией.

Отмечается, что на встрече в штабе военно-морских сил в Анкаре с участием военных представителей иностранных государств будут обсуждаться вопросы военно-морского планирования для поддержания мирной среды в Черном море.

Не уточняя, какие именно страны примут участие во встрече, министерство заявило, что среди иностранных военных представителей не будет российских официальных лиц.

Отметим, до этого турецкие СМИ со ссылкой на собеседников в Минобороны Турции сообщили, что на следующей неделе в Анкаре состоится встреча по безопасности в Черном море, где будут присутствовать украинские и российские представители.

Напомним, по итогам переговоров в Саудовской Аравии 23-25 марта США Россия и Украина договорились обсудить безопасность судоходства в Черном море.

Однако после этого Россия выкатила список требований, среди которых – ослабление ряда санкций против сельскохозяйственного сектора. В США сказали, что изучат эти требования, тогда как в Европе ослабление санкций отвергли.