Посланник президента США уже в третий раз отправился в Россию на встречу с Путиным

Дипломатический посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправился в Россию и, как ожидается, встретится с правителем РФ Владимиром Путиным в пятницу. Об этом сообщил Axios источник, знакомый с поездкой, а также свидетельствуют данные FlightRadar.

Это будет уже третья встреча Уиткоффа с Путиным на фоне попыток администрации Трампа добиться урегулирования войны РФ против Украины.

Представитель Госдепартамента США не ответил на запрос Axios прокомментировать поездку Уиткоффа вечером.

Стоит отметить, что Трамп разочарован тем, что переговоры не достигли значительного прогресса за последние недели, и в какой-то момент сказал, что он "разъярен" комментариями Путина относительно Украины.

Если до конца месяца не будет достигнута договоренность о прекращении огня, Трамп может ввести дополнительные санкции против России либо через исполнительную власть, либо обратившись к Конгрессу с просьбой принять новое санкционное законодательство, сообщил Axios источник, знакомый с этим вопросом.

На прошлой неделе Уиткофф принимал в Вашингтоне посланника Путина Кирилла Дмитриева, пытаясь преодолеть тупик.

В четверг США и Россия заключили соглашение об обмене заключенными, которое предусматривало освобождение Ксении Карелиной, гражданки США и России с двойным гражданством.

Переговоры о соглашении стали результатом предыдущей встречи Уиткоффа с Путиным в марте.

Американские и российские дипломаты также вновь встретились в четверг в Стамбуле, чтобы обсудить нормализацию отношений между странами.