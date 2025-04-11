Последнее обновление: 11.04.2025 15:51

Британия рассматривает пятилетний план размещения контингента в Украине

Великобритания рассматривает возможность размещения иностранных войск в Украине на пять лет в соответствии с планами, обсуждаемыми союзниками "коалиции желающих". Об этом сообщает The Telegraph.

Как заявил министр обороны Великобритании Джон Хили во время встречи глав оборонных ведомств коалиции в Брюсселе 10 апреля, иностранный военный контингент будет иметь в Украине четыре цели – защитить безопасность в небе и море, способствовать миру на земле и поддерживать ВСУ, чтобы те "стали сильнейшим сдерживающим фактором".

После выполнения миссии "силы сдерживания" будут выводиться поэтапно, а последние войска "коалиции желающих" покинут территорию Украины примерно через пять лет.



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