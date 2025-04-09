Литва отреагировала на запланированные совместные военные учения Беларуси и РФ

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис прокомментировал планы Беларуси и РФ провести в сентябре совместные военные учения "Запад", отметив, что Вильнюс будет жестко реагировать на любые нарушения или инциденты.

Комментируя предстоящие маневры, Будрис отметил, что из-за разнообразной военной активности "вероятность того, что что-то будет нарушено, растет".

"Здесь посыл также всем предельно понятен – Литва или другие страны Балтии... обязательно быстро отреагируют на любые ситуации, и мы точно не будем тратить несколько недель на создание рабочей группы, оценку и написание каких-то выводов или рекомендаций. Мы будем действовать немедленно, и мы к этому готовы", – добавил министр, которого цитируют литовские медиа.

По его словам, на территорию НАТО неоднократно падали беспилотники или ракеты, имели место и другие нарушения.

Он также напомнил о предыдущих инцидентах, когда на территории Литвы потерпел крушение российский истребитель, а вертолет пересек государственную границу.

Будрис также подчеркнул, что будет осуществляться контроль за подготовкой к учениям, а также за общим сценарием учений.

Он считает, что НАТО нужно зеркально отреагировать на увеличение численности российских и белорусских войск во время учений.

"Мы будем следить за всем этим и реагировать. Не только привлекать внимание других, но и реагировать на увеличение численности войск в регионе, если оно будет. НАТО нужно сделать то же самое зеркально... чтобы Россия не создавала себе благоприятных условий для любых оппортунистических действий", – сказал он.

РФ и Беларусь в сентябре 2025 года планируют провести масштабные совместные военные учения "Запад". Официальными целями последних являются отработка совместных оборонительных и наступательных действий, совершенствование взаимодействия вооруженных сил, а также проверка готовности военнослужащих к различным сценариям безопасности.

Однако эти учения всегда вызывают опасения у официальных лиц стран, граничащих с Россией и Беларусью, по поводу возможных непреднамеренных инцидентов.