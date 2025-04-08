В ЕС призвали Китай решать таможенные проблемы переговорами

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала во вторник Китай обеспечить решение проблем, вызванных масштабными импортными тарифами, введенными президентом США Дональдом Трампом, путем переговоров. Об этом сообщает Reuters.

В телефонном разговоре с премьер-министром Китая Ли Цянем фон дер Ляйен "подчеркнула ответственность Европы и Китая, как двух крупнейших мировых рынков, за поддержку сильной реформированной торговой системы, свободной, справедливой и основанной на равных условиях", - говорится в сообщении ее офиса.

Фон дер Ляйен и Ли Цянем обсудили создание механизма для отслеживания возможного перенаправления торговли, вызванного пошлинами. Это связано с тем, что ЕС опасается перенаправления дешевого экспорта Китая из США в Европу.