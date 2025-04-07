В водах Великобритании обнаружили шпионские датчики РФ.

Власти Великобритании полагают, что Россия использовала датчики для шпионажа за британскими атомными подводными лодками. Они были обнаружены Военно-морскими силами королевства после того, как несколько из них были выброшены на берег, пишет газета The Telegraph.

О ситуации не сообщали публично, однако ранее в издании The Sunday Times сообщалось, что Москва пыталась собрать разведданные о четырех британских подводных лодках Vanguard, оснащенных ядерными ракетами. По меньшей мере одна из них постоянно находится в море в рамках непрерывных мероприятий Британии по сдерживанию внешних угроз, следует из публикации.

Как отмечает The Telegraph, Москва располагает флотом специализированных подлодок, которые, по сведению разведки в Лондоне, имеют лучшее оснащение, чем субмарины Великобритании и ее союзников по НАТО - "как с точки зрения ведения боевых действий на морском дне, так и шпионажа".

"Не должно быть никаких сомнений, что в Атлантике бушует война. Это игра в "кошки-мышки", которая продолжается со времен окончания холодной войны и сейчас снова разгорается. Мы наблюдаем феноменальную активность России", - заявил изданию The Telegraph неназванный высокопоставленный британский военный.

Источник в британском Минобороны отметил также, что совместно с союзниками по НАТО будут усиливаться ответные меры по сдерживанию российской угрозы, "чтобы гарантировать, что российские корабли и самолеты не смогли бы действовать тайно вблизи Великобритании или вблизи территории НАТО, используя новые технологии, такие как искусственный интеллект".

"И наши постоянно действующие в море силы ядерного сдерживания продолжают патрулировать Мировой океан незамеченными, как это было на протяжении 56 лет", - приводит издание слова своего неназванного источника.