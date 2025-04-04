ФАО отмечает стабильность мартовских цен на продовольствие в мире

В марте мировые цены на продовольствие не изменились по сравнению с февралем. Об этом говорится в ежемесячном обзоре ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

В марте среднее значение индекса продовольственных цен ФАО, с помощью которого ежемесячно отслеживается динамика мировых цен на наиболее ходовые продовольственные товары, составило 127,1 пункта, что на 6,9% выше соответствующего показателя за тот же период прошлого года, но на 20,7% ниже пикового уровня марта 2022 года.

Индекс цен на зерновые ФАО в марте сократился на 2,6% и оказался на 1,1% ниже уровня марта 2024 года. Снижение мировых цен на пшеницу, обусловленное ослаблением опасений по поводу состояния посевов в ряде крупных стран-экспортеров Северного полушария, ограничивалось колебаниями валютных курсов. Мировые цены на кукурузу, сорго и ячмень также снизились по сравнению с показателями, зафиксированными в феврале. Значение индекса цен ФАО на все виды риса снизилось на 1,7% на фоне вялого импортного спроса и значительного объема экспортного предложения.

Индекс цен на растительные масла, напротив, повысился по сравнению с февралем на 3,7%, превысив в среднем на 23,9% показатель марта прошлого года. Рост котировок пальмового, соевого, рапсового и подсолнечного масел был обусловлен стабильно высоким импортным спросом на мировых рынках.

Значение индекса цен на мясо также выросло по сравнению с февралем на 0,9% и на 2,7% превысило показатель аналогичного периода прошлого года, главным образом в силу роста цен на свинину в Европе после того, как Германия восстановила свой статус благополучия по ящуру, и в результате укрепления евро по отношению к доллару США. Мировые цены на мясо птицы в марте практически не изменились, даже несмотря на сохраняющиеся проблемы, связанные с широкомасштабными вспышками гриппа птиц в некоторых крупных странах-производителях.

Значение индекса цен на молочную продукцию не изменилось по сравнению с февралем: котировки сливочного масла и сухого молока выросли, нивелировав снижение мировых цен на сыр.

Зафиксированное в марте снижение значения индекса цен на сахар ФАО на 1,4% было обусловлено прежде всего проявившейся тенденцией к ослаблению спроса на мировых рынках. Еще одним фактором, способствовавшим сокращению значения данного индекса, стало выпадение в последнее время осадков в ключевых районах возделывания сахарного тростника на юге Бразилии, в то время как ухудшение видов на урожай в Индии и сохраняющаяся обеспокоенность в связи с общим прогнозом по урожаю этой сельскохозяйственной культуры в Бразилии сдержали дальнейшее снижение цен.

Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.