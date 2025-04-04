Начальники генштабов Франции и Великобритании в пятницу посетят Киев

Начальники генштабов ВС Франции и Великобритании 4 апреля проведут переговоры в Киеве. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на пресс-конференции в Брюсселе в рамках заседания глав МИД стран НАТО.

"Настанет момент, когда на Украине будет необходимость в военном потенциале или гарантиях, даже если будет достигнут мир. По этой причине наши главы генштабов сегодня приедут в Киев, чтобы продвигать эту работу", - сказал Барро.

Ранее The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Великобритания и Франция разрабатывают планы разместить 30 тысяч военных на Украине после достижения мирного соглашения.

Позднее The Daily Telegraph сообщила, что Макрон рассматривает отправку миротворцев ООН на Украину как альтернативу европейским военным.