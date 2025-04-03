Последнее обновление: 03.04.2025 17:01

Число жертв землетрясения в Мьянме увеличилось до более 3-х тысяч

Число жертв землетрясения в Мьянме увеличилось до 3085. Об этом сообщает Синьхуа.

Еще 4715 человек пострадали в результате стихийного бедствия.

Кроме того, 341 человек числятся пропавшими без вести.

Землетрясение произошло на территории Мьянмы 28 марта. Метеорологический департамент Таиланда оценил его магнитуду в 8,2. За ним последовало повторное землетрясение магнитудой 6,4. От стихии также пострадал Таиланд, подземные толчки ощущались в Китае и Вьетнаме. В результате землетрясения в Мьянме получили повреждения жилые здания и инфраструктура.

Местные жители и туристы были вынуждены срочно эвакуироваться. Также 1 апреля к юго-западу от Мандалая было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 5.

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