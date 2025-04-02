Последнее обновление: 02.04.2025 15:09

В США недовольны планами ЕС ограничить их участие в тендерах на перевооружение

США выразили недовольство инициативами Европейского Союза, направленными на ограничение участия американских производителей оружия в европейских оборонных тендерах и усиление собственной оборонной промышленности. Об этом пишет Reuters со ссылкой на пять источников.

"Они огорчены предложением ReArm и тем, что США исключены из программы", – сказал один из собеседников агентства.

Государственный секретарь Марко Рубио во время недавней встречи с министрами иностранных дел стран Балтии заявил, что США хотели бы продолжать участие в оборонных закупках стран ЕС и что любое исключение американских компаний из европейских тендеров будет негативно воспринято Вашингтоном.

Американское давление в этом вопросе усилилось в последние недели, в то время как ЕС все более решительно движется к отделению своих закупок оружия от США.

Предыдущие действия администрации Трампа, в том числе временное прекращение военной помощи Украине и ослабление давления на Россию, вызвало беспокойство среди европейских союзников по поводу надежности США как партнера.



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