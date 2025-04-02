США перебрасывают военные самолеты на Ближний Восток

Министр обороны Пит Хегсет распорядился усилить военный потенциал США на Ближнем Востоке дополнительным количеством военных самолетов на фоне более чем двухнедельной кампании бомбардировок в Йемене и роста напряженности в отношениях с Ираном. Об этом сообщает Reuters.

В кратком заявлении Пентагона не уточняется, какие именно самолеты будут развернуты и куда именно они направляются.

Однако, по словам американских чиновников, говоривших на условиях анонимности, за прошедшую неделю шесть бомбардировщиков B-2 были перебазированы на американо-британскую военную базу на острове Диего-Гарсия в Индийском океане.

Эксперты отмечают, что это ставит B-2, которые оснащены стелс-технологией и способны нести самую мощную американскую бомбу – 30 000-фунтовую GBU-57 Massive Ordnance Penetrator – и ядерное оружие, в идеальное положение для действий на Ближнем Востоке.

«Если Иран или его доверенные лица будут угрожать американскому персоналу и интересам в регионе, Соединенные Штаты предпримут решительные действия для защиты нашего народа», - заявил представитель Пентагона Шон Парнелл.

Стратегическое командование США отказалось сообщить, сколько B-2 было отправлено на Диего-Гарсию, и отметило, что не комментирует учения или операции с участием B-2.

В составе ВВС США имеется всего 20 бомбардировщиков B-2, поэтому их обычно используют экономно, отмечает издание.

Эксперты считают, что B-2 может быть использован для нанесения ударов по ядерной программе Ирана.

Как сообщалось, Дональд Трамп пригрозил Ирану «беспрецедентными бомбардировками» и вторичными тарифами, если страна не заключит соглашение с США о том, что не будет разрабатывать ядерное оружие.

В ответ на эти угрозы вооруженные силы Ирана привели в боевую готовность ракеты, которые могут атаковать связанные с США позиции.