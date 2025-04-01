Последнее обновление: 01.04.2025 16:35

Цены на нефть эталонных марок утром во вторник продолжают расти

Категории: Биржи Цены

Цены на нефть эталонных марок утром во вторник продолжают расти после резкого подъема днем ранее на заявлениях президента США Дональда Трампа.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на $0,15 до $74,92 за баррель. В понедельник Brent подорожала на $2,01 до $74,77 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,14 до $71,62 за баррель. За предыдущую сессию цены на нефть повысились на $2,12 до $71,48 за баррель.

Трамп 30 марта заявил NBC, что намерен ввести вторичные 25%-е пошлины на экспортируемую российскую нефть, если Москва не заключит соглашение по украинскому урегулированию.

В том же интервью Трамп заявил, что осуществит мощную бомбардировку Ирана, если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения по иранской ядерной программе.

Трейдеры ждут дальнейших заявлений от Трампа, который ранее пообещал анонсировать новую порцию пошлин в отношении стран, использующих торговые ограничения для американских компаний, со 2 апреля.



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