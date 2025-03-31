Последнее обновление: 31.03.2025 13:00

Иран после угроз Трампа подготовил ракеты для ответа в случае нападения США

Вооруженные силы Ирана подготовили ракеты, которыми смогут наносить удары по позициям, связанным с США. Об этом сообщило Tehran Times со ссылкой на собственные данные после заявлений президента США Дональда Трампа о вероятных военных действиях против Тегерана.

По данным медиа, "значительное количество" готовых к запуску ракет уже разместили в подземных хранилищах, которые способны выдержать авиаудары.

Отмечается, что Трамп требует от Ирана, среди прочих уступок, полностью "демонтировать ядерную программу", отказаться от связей с группами Сопротивления, а также от некоторых аспектов программы создания ракет и беспилотников.

В Иране 30 марта отвергли прямые переговоры с США относительно ядерной программы. В ответ на это Трамп в очередной раз пригрозил Тегерану "невиданными ранее бомбардировками" и "вторичными пошлинами", если страна не пойдет на соглашение об отказе разрабатывать ядерное оружие.



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