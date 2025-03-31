Трамп пригрозил Ирану невиданными ранее бомбардировками

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран столкнется с невиданными ранее бомбардировками, если не заключит соглашение с Соединенными Штатами о разработке ядерного оружия. Об этом Трамп сказал в воскресенье во время телефонного разговора с NBC News.

Трамп пригрозил Ирану военными действиями, если страна не заключит соглашение с США, которое будет гарантировать, что Иран не будет разрабатывать ядерное оружие.

"Если они не заключат соглашение, будет бомбардировка. Это будут бомбардировки, которых они никогда раньше не видели", – заявил президент США, добавив также, что введет против Ирана вторичные тарифы.

По словам Трампа, американские и иранские официальные лица "ведут переговоры" по этому поводу.

Между тем в воскресенье президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что отвергает прямые переговоры с США по иранской ядерной программе, что стало первым ответом страны на письмо, направленное Трампом верховному лидеру Исламской Республики.

В начале марта Трамп заявил, что направил верховному лидеру Ирана аятоли Али Хаменеи письмо с предложением по иранской ядерной программе.

По информации источников Axios, письмо Трампа к Хаменеи было "жестким" и содержало не только предложение переговоров по новой ядерной сделке, но и последствия, если Тегеран ее отвергнет.