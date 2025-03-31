Цены на нефть эталонных марок снижаются утром в понедельник.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 составляет $73,4 за баррель, что на $0,23 ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты снизились в цене на $0,4 до $73,63 за баррель. Срок обращения фьючерсов на май истекает с закрытием рынка в понедельник. Более активно торгуемые июньские контракты дешевеют на $0,26 до $72,5 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,3 до $69,06 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,56 до $69,36 за баррель.

Давление на нефтяные котировки оказывают ожидания увеличения добычи странами ОПЕК+ и опасения в отношении последствий введения импортных пошлин Вашингтоном.