Премьер Дании едет в Гренландию на фоне захватнических интересов США

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен планирует посетить Гренландию на следующей неделе в то время, как США усиливают свою риторику по захвату арктического острова. Об этом сообщил офис Фредериксен в субботу.

Фредериксен начнет трехдневное турне 2 апреля. Она встретится с новым премьер-министром Гренландии Йенсом-Фредериком Нильсеном и членами его коалиционного правительства, сообщил ее офис.

"Я с глубоким уважением отношусь к тому, как гренландский народ и гренландские политики справляются с огромным давлением на Гренландию. Ситуация требует единства между политическими партиями, между странами содружества, а также сотрудничества на основе уважения и равенства", – сказала Фредериксен в своем заявлении.

Гренландия на протяжении веков была частью Королевства Дания, но с 1979 года имеет собственное правительство. Большинство политических партий Гренландии стремятся к полной независимости от Дании, хотя они расходятся во мнениях относительно сроков.

Поездка происходит после визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в пятницу на американскую военную базу в северо-западной части Гренландии, где он повторил заявления о том, что Дания является плохим союзником для острова.

Вэнс также повторил утверждение президента Дональда Трампа о том, что остров является жизненно важным для национальной безопасности США. Подавляющее большинство населения выступает против вхождения Гренландии в состав США.

После того, как вице-президент Джей Ди Вэнс посетил Гренландию вместе со своей женой Ушей и пообщался с военнослужащими на военной базе Питуффик, президент Дональд Трамп в интервью NBC News выразил уверенность, что США 100-процентно получат Гренландию. Он добавил, что есть "большая вероятность того, что мы можем сделать это без военной силы", но "я ничего не снимаю со стола".

Отвечая на вопрос, какой сигнал получение Гренландии пошлет России и остальному миру, Трамп сказал: "Я не думаю об этом. Меня это не волнует. Гренландия – это очень отдельная тема, совсем другая. Это международный мир. Это международная безопасность и сила".