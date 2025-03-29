Спотовые цены на СПГ в Азии достигли почти 6-месячного минимума

Спотовые цены на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии достигли самого низкого уровня почти за шесть месяцев на фоне приглушенного спроса в Китае и Японии из-за высоких запасов после мягкой зимы. Об этом сообщает Reuters.

По оценкам отраслевых источников, средняя цена СПГ с майскими поставками в Северо-Восточную Азию составила $13,00 за миллион британских тепловых единиц (млн БТЕ), что является самым низким уровнем с 11 октября 2024 года и снизилась с $13,60 за млн БТЕ на прошлой неделе.

Поставки СПГ в Азию упали на 10% в первом квартале 2025 года. Китайский импорт СПГ, в частности, упал до самого низкого уровня с 2022 года, частично из-за 15% тарифа на газ из США, введенного Пекином в начале этого года.

"Мы находимся на уровне цен, который привлекает Южную Азию и Индию, поэтому ожидаем, что туда будет поступать больше объемов, пока спрос на холодную воду не возрастет в Северной Азии", - сказал Тоби Копсон, председатель Davenport Energy Partners.

Усиление внутреннего производства, трубопроводного импорта, возобновляемой генерации и слабый промышленный спрос привели к тому, что спрос в Китае остался приглушенным.

Оставив лишь Тайвань и Южную Корею в качестве основных спотовых покупателей за последнюю неделю, сказал Мартин Сеньор, руководитель отдела ценообразования на СПГ в Argus.

Тем не менее цены JKM торгуются на $4,60 за млн БНЭ выше уровня первого квартала 2024 года, отмечает Флоренс Шмит, энергетический стратег Rabo Bank.