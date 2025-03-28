Последнее обновление: 28.03.2025 10:55

Чехия будет использовать недавно расширенный нефтепровод TAL

Впервые на практике Чехия будет использовать недавно расширенный трансальпийский нефтепровод TAL. Об этом сообщил государственный оператор чешских нефтепроводов компания MERO.

Согласно информации, первые увеличенные поставки нефти не из РФ должны поступить в Чехию после того, как танкер пришвартуется в Триесте, в первой половине апреля.

Таким образом, нефть в страну взамен прекратившимся поставкам по российскому трубопроводу «Дружба» будет поступать преимущественно по западному маршруту трубопроводов TAL и IKL (Ingolstadt Kralupy Litvinov).

Трубопровод TAL соединяет Триест, куда прибывают нефтяные танкеры со всего мира, с Германией, откуда нефть перекачивается в Чехию по трубопроводу IKL.

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