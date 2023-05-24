Чехия намерена с 2025 года полностью отказаться от российской нефти

Правительство Чехии стремится устранить любую зависимость от российской нефти в ближайшие годы, и таким образом положить конец исключениям из запрета Европейского Союза на импорт из РФ, введенного в прошлом году.

Об этом заявил премьер-министр Петр Фиала, сообщает Reuters.

Фиала сказал, что Чехия сможет удовлетворить свои потребности в нефти за счет поставок через Трансальпийский трубопровод (TAL) с 2025 года после того, как страна подписала соглашение об увеличении мощностей нефтепровода.

Чешские нефтеперерабатывающие заводы принадлежат польской государственной нефтеперерабатывающей компании PKN Orlen, которая в апреле заявила, что разорвала контракт на поставку российской нефти для своих польских заводов.

Представители польского правительства и PKN Orlen встретились во вторник в Праге с представителями чешского Министерства промышленности и заявили, что будут работать над тем, чтобы исключить российскую нефть из нефтеперерабатывающих заводов, принадлежащих PKN в Чешской Республике.

Выступая отдельно за пределами Праги на нефтехранилище стратегических запасов, Фиала заявил, что только что подписанное соглашение между государственным оператором нефтепровода MERO и трубопроводной компанией TAL об увеличении пропускной способности нефтепровода TAL до 4 млн тонн позволит Чехии с 2025 года избавиться от зависимости от России.

В прошлом году Чехия получила одобрение акционеров TAL на модернизацию этого газопровода, который пролегает из Италии в Германию и соединяется с трубопроводом IKL из Германии в Чехию.

Чехия нуждается в около 7-8 миллионов тонн нефти в год, которые примерно распределяются между поставками, поступающими через TAL и нефтепровод "Дружба" из России.