Последнее обновление: 13.08.2022 12:15

Чехия начала получать нефть по нефтепроводу "Дружба"

Поставки российской нефти в Чехию по нефтепроводу "Дружба" возобновились вечером в пятницу, сообщила словацкая трубопроводная компания Transpetrol.

Министр промышленности и торговли Чехии Юзеф Сикела также подтвердил возобновление поставок нефти через "Дружбу".

По данным Reuters, один из европейских банков принял решение об оплате транзита российской нефти через территорию Украины. Тем самым устранена причина прекращения поставок по трубопроводу "Дружба" в Центральную Европу.

"По нашей информации, банк переоценил первоначально заблокированный платеж между транзитными компаниями за плату за транзит и, наконец, принял его", — сказал представитель словацкого нефтеперерабатывающего завода Slovnaft Антон Молнар.

По словам источника агентства, платеж был разблокирован нидерландским банком ING.

Накануне Украина возобновила транспортировку российской нефти по южному участку нефтепровода "Дружба" в направлении Словакии и Венгрии.

Ранее по теме


<Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование