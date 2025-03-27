Панама решила отозвать регистрацию 128 связанных с РФ танкеров из-за санкций США. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление руководителя торгового флота при Морском управлении Панамы Рамона Франко.

По словам чиновника, не менее 70 танкеров уже исключены из реестра, они больше не смогут ходить под панамским флагом. В ближайшее время из списка удалят еще десятки судов.

К февралю общее число связанных с РФ танкеров, внесенных в санкционные списки США, превысило 270. На них приходится половина морского экспорта нефти из России, или 1,5 млн баррелей в сутки: около 1 млн - в Китай, около 500 тысяч - в Индию.

Решение Панамы связано не только с политической позицией, но и с реформами, принятыми в октябре 2023 года, которые значительно ускорили процедуру исключения судов из реестра. Если раньше этот процесс занимал до полугода, то теперь он сокращен до одного месяца. Отказ от регистрации подсанкционных судов приведет к потере до $ 2 млн дохода. Но Панама демонстрирует готовность соблюдать санкции, отмечает Bloomberg.

В реестре Панамы значится более 8000 судов, долгое время эта страна занимала лидирующие позиции как удобное место для получения флага для кораблей. Однако в условиях ужесточения санкций против энергетических отраслей России и Ирана внимание к судам из этих государств усилилось. Некоторые из них уже сменили страну регистрации, перейдя в юрисдикции с более мягкими правилами, другие выходят в море без флага.

На прошлой неделе стало известно, что Германия конфисковала танкер Eventin с российской нефтью. На борту судна, ходившего под флагом Панамы, находилось 100 тысяч тонн нефти. Судно Eventin потеряло управление в середине января в Балтийском море, и его взяли на буксир три немецких корабля. В конце февраля Eventin включили в санкционный список Евросоюза как часть "теневого флота" России.