Цены на медь в Нью-Йорке обновили исторический максимум

Фьючерсы на медь на нью-йоркской бирже Comex обновили исторический максимум во вторник на опасениях введения пошлин на импорт этого металла в США.

Цена фьючерсов на медь в Нью-Йорке в ходе торгов достигала $5,2055 за фунт. С начала года контракт подорожал примерно на 29%, пишет Bloomberg.

Ранее президент США Дональд Трамп инициировал проверку на предмет "угрозы национальной безопасности со стороны импорта меди", что может привести к вводу пошлин на закупки этого металла за рубежом. В ожидании такого шага американские компании активно наращивают импорт, что создает ажиотажный спрос и дефицит предложения на рынке.

Спред между ценами на медь в Нью-Йорке и Лондоне в понедельник достигал рекордной отметки в $1400 за тонну больше.

На Лондонской бирже металлов (LME) медь стоит примерно $10 тыс. за тонну.

Медь в Лондоне может подскочить до более чем $12 тыс. за тонну в том случае, если дефицит усугубится, полагает Костас Бинтас из Mercuria.