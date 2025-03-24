Малайзия усиливает контроль над рынком полупроводников под давлением США, которые требуют остановить поток высокотехнологичных чипов в Китай. Об этом пишет Financial Times.

США обратились к Малайзии с требованием отслеживать перемещение чипов Nvidia, которые могут попадать в Китай.

Министр торговли Зафрул Азиз заявил, что США требуют гарантий, что серверы с этими чипами не перенаправляются в другие страны. Nvidia пока не прокомментировала ситуацию.

Одновременно Малайзия расследует возможные нарушения местных законов в поставках серверов с передовыми чипами, которые подпадают под экспортный контроль США.

США вводят еще более строгие ограничения на экспорт чипов и технологий искусственного интеллекта, стремясь сохранить передовые вычислительные разработки для собственных нужд и союзников, а также усложнить их доступ для Китая.