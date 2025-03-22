Мировое производство автомобилей в прошлом году сократилось на 1%

Мировое производство автомобилей в 2024 году сократилось по сравнению с 2023 годом на 1% и составило 92,491 млн единиц. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации автопроизводителей (OISA).

Согласно информации, в 2024 году наибольшая доля мирового производства автомобилей приходилась на легковые автомобили, которые составили 67,7 млн единиц. (-1%). Легких коммерческих автомобилей произведено 20,9 млн единиц. (-3%), большегрузные автомобили – 3,6 млн ед. (-2%), автобусами – 291 тыс. Од. (+17%).

Крупнейшим автопроизводителем в мире остается Китай, где в прошлом году было произведено почти 31,3 млн машин (+4%). Второе место занимают США с результатом 10,5 млн авто (-1%). Третий результат продемонстрировала Япония – 8,2 млн авто (-9%). В пятерке лидеров оказалась Индия – 6 млн машин (+3%) и Мексика – 4,2 млн авто (+5%).