Последнее обновление: 21.03.2025 18:01

Сикорский посоветовал РФ отказаться от оружия из Ирана и КНДР

Если Россия обеспокоена поставками военной помощи Украине, ей следует отказаться от оружия, получаемого от Ирана и Северной Кореи. Такое мнение в соцсети X (ранее Twitter) высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, реагируя на условие Путина по поводу перемирия.

"Если Россия озабочена иностранными военными поставками во время предложенного прекращения огня с Украиной, она может взять на себя инициативу, отказавшись от поставок иранских беспилотников и северокорейских артиллерийских снарядов", – написал глава польского МИД.

Путин 13 марта заявил, что он согласен с предложением США о перемирии, но в очередной раз выдвинул радикальные условия для Украины. Он требует, чтобы Украина прекратила мобилизацию и перестала получать военную помощь во время перемирия, и хочет контроля над соблюдением этого.



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