Импорт американских товаров и автомобилей в Китай резко упал из-за новой торговой войны

Импорт американского хлопка, автомобилей и некоторых энергетических товаров в Китай резко сократился в первые два месяца 2025 года после введения пошлин администрацией Дональда Трампа и ответных мер Пекина.

Согласно анализу Bloomberg, китайские закупки американского хлопка упали почти на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт автомобилей с большими двигателями сократился на 70%, а поставки сырой нефти и сжиженного природного газа (СПГ) – более чем на 40%.

Все эти товары были обложены соответствующими пошлинами Китаем в феврале или марте.

В последние шесть недель США и Китай вводят взаимные торговые ограничения, что приводит к значительной неопределенности и росту расходов для бизнеса по всему региону.

Компании уже адаптируются к изменениям: китайские предприятия сокращают экспорт небольших партий товаров, а американские ритейлеры, как Walmart Inc., требуют скидок у поставщиков для компенсации дополнительных расходов.

Некоторые американские товары, несмотря на пошлины, напротив, продемонстрировали рост в Китае. К примеру, импорт соевых бобов вырос почти на 50% и достиг $4,2 млрд перед тем, как Пекин ввел новые пошлины в марте.

Также закупки процессоров и микросхем почти удвоились, что способствовало общему росту импорта из США на 2,7% до почти $27 млрд в первые два месяца года.

В то же время импорт оборудования для производства полупроводников упал на треть. Хотя США уже несколько лет усугубляют экспортные ограничения на передовые технологии, китайские компании продолжают закупать менее современные инструменты.