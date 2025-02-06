Пошлины Китая на нефть могут ударить по американскому экспорту

Пошлины Китая в ответ на действия США могут привести к тому, что американский экспорт нефти сократится в 2025 году впервые со времен пандемии COVID-19. Об этом пишет Reuters.

Рыночный аналитик исследовательской компании Vortexa Рохит Ратод, считает, что в этом году американский экспорт может упасть до 3,6 млн баррелей в сутки, особенно если будут введены пошлины в Канаде и Мексике.

Экспорт американской нефти вырос более чем в 10 раз после отмены 40-летнего федерального запрета на экспорт собственной нефти в 2015 году. Это помогло Соединенным Штатам стать третьим крупнейшим экспортером в мире после Саудовской Аравии и России.

Хотя в последние годы аппетит Китая к американской нефти уменьшился благодаря скидкам на российскую и иранскую нефть, в 2024 году экспорт составлял 166 000 баррелей в день, что составляет почти 5% от всего экспорта сырой нефти из США.

Рост американского экспорта нефти остановился в 2024 году, увеличившись лишь на 0,6%, или на 24 тыс баррелей в сутки, до среднего уровня 3,8 млн баррелей в сутки, согласно данным Kpler, поскольку американские компании сдерживали добычу сланцевой нефти на фоне беспокойства относительно мирового спроса.

Для Китая влияние, скорее всего, будет приглушенным, поскольку импорт из США составил 1,7% от общего импорта сырой нефти в страну в 2024 году на сумму около 6 млрд долл.