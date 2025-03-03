Китай намерен защищать свои интересы в случае введения новых пошлин США

Власти КНР предпримут все необходимые шаги для отстаивания своих прав в случае введения Вашингтоном дополнительных пошлин в отношении товаров из Китая. Об этом заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Китай решительно выступает против угрозы США ввести пошлины против Китая <...>. Китай примет необходимые меры, чтобы решительно защитить свои законные права и интересы", - сказал Линь Цзянь, которого цитирует The Global Times.

Таким образом он прокомментировал сообщения The Global Times о том, что Пекин рассматривает, среди прочего, возможность введения ответных пошлин против США, в частности на американскую сельскохозяйственную продукцию.

В начале февраля президент США Дональд Трамп в дополнение к существующим ввел пошлины в 10% на все поступающие из Китая товары под предлогом борьбы с незаконным потоком наркотиков, в частности, фентанила.

На прошлой неделе Трамп заявил, что с 4 марта планирует ввести "дополнительные пошлины в 10%" на импорт из КНР.