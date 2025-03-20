Самолеты России снова зашли в зону ПВО Южной Кореи

Несколько российских военных самолетов 20 марта вошли в зону ПВО Южной Кореи (KADIZ) над Восточным морем. Об этом сообщает Yonhap News Agency

Согласно информации, они были в 20 км от воздушного пространства страны, а пилоты не отвечали на попытки связаться с ними. В ответ южнокорейские военные подняли в воздух свои истребители.

Отмечается, что это уже восьмой инцидент за последние 10 дней (с 11 марта). Москва не признает зону противовоздушной обороны Южной Кореи.

Военного атташе посольства России в Сеуле, полковника Николая Марченко вызвали в Минобороны, чтобы выразить протест против этого шага и призвать к принятию превентивных мер.

Предыдущий инцидент произошел 15 марта, тогда военные самолеты России вошли в зону ПВО Южной Кореи во время учебных полетов. Сеул также поднимал истребители.