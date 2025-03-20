Белый дом отверг одно из требований Путина для прекращения огня в Украине

США продолжат обмен разведывательной информацией с Украиной для целей обороны. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге 19 марта.

По ее словам, "обмен разведывательной информацией с точки зрения обороны Украины будет продолжаться".

Накануне в Кремле после разговора Путина с Дональдом Трампом заявили, что "ключевым условием для недопущения эскалации" войны в Украине должны стать "полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву".

Тогда также стало известно, что Путин отверг предложение США о 30-дневном полном прекращении огня, на которое ранее согласилась Украина.

Вместо этого он поддержал обещание сторон на 30 дней "воздержаться" от атак на энергетические объекты.

Президент Владимир Зеленский по итогам разговора с Трампом 19 марта заявил, что Украина соглашается на предложение частичного перемирия, и представители Киева и Вашингтона обсудят его технические детали в Саудовской Аравии.