Трамп в разговоре с Путиным не обсуждал помощь Украине

Дональд Трамп заявил, что во время его телефонного разговора с Путиным они не касались темы помощи Украине. Об этом американский президент сказал в интервью Fox News.

Его комментарий появился после того, как в Кремле заявили, что Путин требует прекратить предоставление Украине военной помощи и разведданных для заключения соглашения о "перемирии".

У Трампа спросили, требовал ли Путин остановить военную помощь Украине, на что тот ответил: "Он не делал этого".

"Мы не говорили об этом вообще. Мы обсуждали много вещей, но о помощи вообще речь не шла", – отметил он.

Трамп назвал разговор с Путиным "замечательным", а также добавил, что они обсудили двусторонние отношения и расширение торговли.

Между теп стало известно, что во время разговора Путин в очередной раз отверг предложение США о 30-дневном полном прекращении огня, на которое ранее согласилась Украина. Вместо этого он поддержал обещание сторон на 30 дней "воздержаться" от атак на энергетические объекты.

Стороны также договорились обсудить "безопасность судоходства в акватории Черного моря" и создать российскую и американскую экспертные группы для обсуждения "украинского урегулирования".

В Белом доме по итогам разговора заявили, что мирные переговоры по российско-украинской войне должны "начаться немедленно на Ближнем Востоке".