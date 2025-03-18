Розничный товарооборот в Минске за январь-февраль 2025 года вырос на 13,5%

В Минске розничный товарооборот в январе-феврале 2025 г. составил 4 673,7 млн рублей, или 113,5% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2024 года.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 97,9% розничного товарооборота города Минска, в январе-феврале 2025 г. составил 4 576,6 млн рублей, или 114% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-феврале 2025 г. составил 15 754,9 млн рублей, или 106,8% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2024 г.

Товарооборот общественного питания в январе-феврале 2025 г. составил 492,3 млн рублей, или 104% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2024 г.