В Беларуси розничный товарооборот в январе 2025 года вырос на 12,2%

В Беларуси розничный товарооборот в январе 2025 года составил 7,3 млрд рублей, или 112,2% в сопоставимых ценах к уровню января 2024 г.

Как сообщает Белстат, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 25,6 рубля против 21,7 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 95,4% розничного товарооборота республики, в январе 2025 г. составил 7 млрд рублей, или 113,1% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе 2025 г. составил 13,6 млрд рублей, или 97,4% в сопоставимых ценах к уровню января 2024 г.

Товарооборот общественного питания в январе 2025 г. составил 512,6 млн рублей, или 106,8% в сопоставимых ценах к уровню января 2024 г.