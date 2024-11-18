Розничный товарооборот в Минске за январь-октябрь вырос на 21,6%

В Минске розничный товарооборот в январе-октябре 2024 г. составил 24 290,8 млн рублей, или 121,6% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2023 г.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 97,8% розничного товарооборота города Минска, в январе-октябре 2024 г. составил 23 755,8 млн рублей, или 122,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-октябре 2024 г. составил 81 352,2 млн рублей, или 106,8% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2023 г.

Товарооборот общественного питания в январе-октябре 2024 г. составил 2 382,8 млн рублей, или 114,2% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2023 г.