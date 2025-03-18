Ответные меры ЕС на пошлины США будут вводиться в два этапа

Европа ответит на пошлины США мерами на €26 млрд. об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Наши ответные меры будут введены в два этапа, начиная с 1 апреля, и в полной мере с 13 апреля. До сих пор мы всегда были открыты для переговоров. Мы твердо верим, что в мире, полном геоэкономической и политической нестабильности, не в наших интересах обременять наши экономики такими пошлинами", - сказала Урсула фон дер Ляйен, которую цитируют СМИ.

Согласно информации, в какой-то мере Европа возвращается к старым пошлинам, которые были введены во время аналогичного конфликта в первый срок президентства Трампа. В 2020 году эти пошлины были приостановлены, так как удалось договориться с американцами об исключениях для Европы. С 1 апреля этого года приостановка больше не будет продлена. Однако теперь Европейский союз также вводит и новые пошлины. Они могут быть наложены на разные товары, от текстиля до оборудования, но, скорее всего, основное внимание будет уделено сельскохозяйственной продукции.

США свои импортные пошли введут 2 апреля.

"2 апреля — это день освобождения для нашей страны. Мы вернем часть богатства, которое очень-очень глупые президенты отдали, потому что у них не было ни малейшего представления, что они делают", - заявил ранее президент США Дональд Трамп.