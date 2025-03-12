Еврокомиссия вводит ответные меры на американские пошлины

Еврокомиссия (ЕК) объявила в среду о введении "быстрых и соразмерных" контрмер объемом €26 млрд на американский импорт в ЕС в ответ на "новые необоснованные тарифы" США на импорт стали и алюминия из Евросоюза.

"Комиссия сожалеет о решении США ввести такие тарифы, считая их необоснованными, подрывающими трансатлантическую торговлю и вредными для предприятий и потребителей, что часто приводит к повышению цен", - говорится в опубликованном заявлении ЕК.

"С сегодняшнего утра Соединенные Штаты применяют пошлину в 25% на импорт стали и алюминия. Мы глубоко сожалеем об этой мере. Тарифы - это налоги. Они вредны для бизнеса, и еще больше для потребителей. Эти тарифы нарушают цепочки поставок. Они вносят неопределенность для экономики. На карту поставлены рабочие места. Цены вырастут. В Европе и в Соединенных Штатах", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, "Европейский союз должен действовать, чтобы защитить потребителей и бизнес". Принимаемые меры она считает пропорциональными.

"Поскольку США применяют тарифы на сумму $ 28 млрд, мы отвечаем контрмерами на сумму €26 млрд. Это соответствует экономическому масштабу тарифов США. Наши контрмеры будут вводиться в два этапа. Начиная с 1 апреля и полностью вступая в силу с 13 апреля", - объяснила председатель ЕК.

"В то же время ЕС по-прежнему готов работать с администрацией США для поиска согласованного решения. Вышеуказанные меры могут быть отменены в любое время, если такое решение будет найдено", - сказано в коммюнике ЕК.