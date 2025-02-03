ЕС жестко отреагирует на введение Трампом пошлин

Реакция Евросоюза, если президент США Дональд Трамп введет пошлины на товары из стран-членов ЕС, будет жесткой. Об этом сообщает Bloomberg.

"ЕС жестко отреагирует на любого торгового партнера, который несправедливо или произвольно вводит пошлины на товары из ЕС. На карту поставлено многое", - заявил агентству представитель Еврокомисси.

По его словам, на данном этапе блок из 27 стран-членов не знает о каких-либо дополнительных пошлинах, вводимых на товары из ЕС.

Собеседник Bloomberg отметил, что использование пошлин является "вредным для всех сторон" и выразил сожаление в связи с решением Трампа ввести пошлины в отношении Канады, Мексики и Китая.

Как сообщалось, Трамп подписал указ о пошлинах в 25% на товары, импортируемые из Мексики и Канады, и в 10% - из Китая. При этом пошлины на энергоносители из Канады составят 10% и коснутся всей канадской энергетики, в том числе нефти, газа, электроэнергии.