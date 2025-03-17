Более 90 европейских технологических компаний выступают за создание инфраструктурного фонда

Airbus, Dassault Systèmes и более 90 европейских технологических компаний и лоббистских групп обратились к президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой создать суверенный инфраструктурный фонд для поддержки передовых технологий. Об этом сообщает Reuters.

По их мнению, последние события в США и ЕС демонстрируют острую необходимость укрепления технологической независимости Европы. В открытом письме компании подчеркивают, что крайне важно обеспечить автономность цифровой инфраструктуры на всех уровнях — от программного обеспечения и искусственного интеллекта до физических компонентов, таких как чипы и вычислительные мощности.

Авторы письма предупреждают, что зависимость Европы от внешних поставщиков угрожает безопасности, суверенитету и экономическому росту. Они предлагают создать инфраструктурный фонд для финансирования стратегических отраслей, в том числе квантовых технологий и производства чипов.

Еще одна инициатива – внедрение политики «покупай европейское» в сфере госзакупок. Это должно стимулировать спрос на европейские технологии и способствовать инвестициям в местных поставщиков.

Среди подписантов — OVH Cloud, Европейский институт программного обеспечения, Немецкая ассоциация искусственного интеллекта и другие организации. Письмо также адресовано еврокомиссару по цифровым технологиям Хенни Вирккунену.