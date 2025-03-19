Франция вернет ядерные боеголовки на авиабазу около границы с ФРГ

Франция модернизирует авиабазу Люксей в 200 километрах от границы с Германией, чтобы разместить на ней ядерное оружие. Об этом сообщил в среду президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Авиабаза Люксей будет модернизирована и получит обратно свою роль во французском ядерном сдерживании", - сказал Макрон.

Как отмечает издание Politico, заявление Макрона является важным в контексте начавшейся дискуссии о расширении французского ядерного сдерживания на другие европейские страны, к чему призвал следующий канцлер Германии Фридрих Мерц.

Французское ядерное оружие, носителями которого являются истребители Rafale, десятилетиями размещалось на авиабазе в Люксей, но в 2011 году его перебазировали в другое место.

В обновление авиабазы планируется вложить 1,5 млрд евро. После завершения модернизации на ней разместятся самолеты Rafale со сверхзвуковыми ядерными ракетами воздушного базирования.

Макрон пообещал заказать дополнительные самолеты Rafale.

Франция является единственной страной-членом ЕС, имеющим ядерное оружие. В распоряжении Франции есть около 300 ядерных боеголовок.