На портале «Е-Паслуга» с 20 марта станут доступны электронные визы

Электронную визу можно будет получить на портале "Е-Паслуга" с 20 марта. Об этом на пресс-конференции рассказала начальник отдела электронной коммерции Национального центра электронных услуг (НЦЭУ) Светлана Караневич.

По ее словам, НЦЭУ завершил работу по проекту электронной визы и с 20 марта новая электронная услуга стартует на портале. Проект реализован совместно с МИД и предоставит возможность заказа и получения на электронном портале въездной визы в Республику Беларусь в электронном виде. Потребителями услуги являются физические лица - нерезиденты Беларуси.

Доступ потребителей к услуге выдачи электронных виз осуществляется посредством нестрогой аутентификации (с использованием логина и пароля или с использованием внешних сервисов аутентификации (Google, Apple). В результате оказания услуги выдачи электронных виз потребитель получает уведомление о выдаче электронной визы и pdf-файл электронной визы по форме, утвержденной визовыми правилами.

Для верификации электронной визы необходимо отсканировать QR-код электронной визы в мобильном приложении "Е-Паслуга".