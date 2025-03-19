Половина специй в России являются подделками

Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) просит правительство РФ ужесточить контроль за оборотом специй и приправ.

На эту продукцию предлагается ввести минимальные розничные цены и усилить проверку ее качества, пишет газета "Коммерсантъ", ссылающийся на письмо, где НСЗПП просит премьер-министра Михаила Мишустина принять меры по ужесточению рынка приправ и специй.

Среди предлагаемых мер — возможное введение минимальных розничных цен (МРЦ; такой механизм практикуется на алкогольном и табачном рынках), обязательная регистрация в реестре Минпромторга всех поставщиков сырья.

Еще одно предложение — включить приправы и специи в перечень продукции, подлежащей усиленному контролю качества, аналогично молочной продукции и детскому питанию.

Инициатор идеи подкрепляет свои предложения ростом на рынке суррогатных пряностей. Если в начале прошлого года пороговые показатели нарушений были выявлены лишь в нескольких исследуемых образцах, то в 2025 году — уже у половины.