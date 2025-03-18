Латвия ограничивает движение для велосипедистов через КПП "Патерниеки" на границе с Беларусью

Латвия ограничивает движение для велосипедистов через пункт пропуска "Патерниеки" на границе с Беларусью. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

"По официальной информации, полученной от латвийской стороны, с 00:00 часов 19 марта по рижскому времени Латвийская Республика в пункте пропуска Патерниеки (с белорусской стороны — Григоровщина) запрещает пересекать границу пешком и на велосипеде", - говорится в сообщении.

Данное ограничение также распространяется и на два латвийских погранпереходана границе с Россией: "Гребнево" (с российской стороны — "Убылинка") и "Терехово" ("Бурачки").

ГПК Беларуси отмечает, что движение через пункты пропуска "Патерниеки" и "Григоровщина" в пешем порядке не осуществлялось и ранее.

Ведомство рекомендует участникам международного сообщения учитывать новые правила при планировании поездок через указанные пункты пропуска.