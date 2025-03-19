Google представила открытые ИИ-модели для поиска новых лекарств

Корпорация Google анонсировала ряд ИИ-продуктов и функций для сектора здравоохранения. Они включают «открытые» модели для поиска новых лекарств под названием TxGemma. Об этом пишет TechCrunch.

Нейросети выпустят в конце марта в рамках программы Health AI Developer Foundations. Они способны понимать «обычный текст» и структуры различных «терапевтических сущностей», включая химические вещества, молекулы и белки.

«Разработка терапевтических препаратов от концепции до одобренного применения — долгий и дорогостоящий процесс, поэтому мы работаем с широким исследовательским сообществом, чтобы найти новые способы сделать процедуру более эффективной. Исследователи могут задавать вопросы TxGemma, чтобы помочь предсказать важные свойства потенциальных новых терапий, например, насколько они безопасны или эффективны», - написала директор по здравоохранению Google Карен ДеСальво.

Среди других ИИ-решений в сфере здравоохранения — улучшенные обзоры в Google Search. Искусственный интеллект и системы ранжирования расширяют «панель знаний» для тысячи тем, связанных со здоровьем, а также добавляют вопросы на испанском, португальском и японском языках на мобильных устройствах.

Также запущена функция What People Suggest на смартфонах в США. Она выделяет контент от пользователей с похожим опытом в области медицины. Например, если кто-то спросит о распространенных упражнениях при артрите, новый инструмент применит искусственный интеллект для сбора сообщений с различных форумов.

«Хотя люди приходят на Search, чтобы найти достоверную медицинскую информацию от экспертов, им также важно услышать мнение других людей с похожим опытом. Используя искусственный интеллект, мы можем организовать различные точки зрения из онлайн-дискуссий в простые для понимания темы, помогая вам быстро понять, о чем говорят люди», - прокомментировала ДеСальво.

Google запустила новые API медицинских карт для своей платформы Health Connect. Они помогают собирать данные от поставщиков медицинских услуг и позволяют видеть информацию в различных приложениях.

Дополнительно корпорация добавила функцию обнаружения потери пульса в часах Pixel Watch 3. Она автоматически вызовет службу спасения, если владелец гаджета не отреагирует на сигнал.

Напомним, в марте Google обучила своего ИИ-помощника Gemini анализировать и учитывать историю поиска пользователя для предоставления более релевантного ответа.