Инвесторы рекордно сокращают запасы акций США - опрос

Инвесторы существенно сократили вложения в американские акции за всю историю наблюдений. Это показал опрос Bank of America.

В марте их позиции упали на 40% - с 17% избытка в феврале до 23% дефицита, пишет Financial Times.

Причинами резкого ухода с рынка стали опасения относительно стагфляции, эскалации торговой войны и снижения "исключительности США". Изменения настроений стали самыми масштабными с марта 2020 года, когда пандемия COVID-19 вызвала кризис.

"В начале года все инвесторы были бешеными быками, но... они точно заканчивают зиму медведями", - отметил старший инвестиционный стратег BofA Элиас Галу.

Популярность американских акций снижается в пользу европейских. Вложения в акции еврозоны выросли на 27%, что стало самым большим смещением с 1999 года.

Технологический сектор США также оказался под давлением - его доля в портфелях инвесторов сократилась на 12%, до самого низкого уровня за два года. Зато больше средств направили в коммунальные компании и банки.

Согласно опросу BofA, проведенному среди 171 участника с активами на $477 млрд, большинство инвесторов пока не рассматривает сценарий затяжного медвежьего рынка.